Milan Conceiçao | Gara difficile ma vogliamo la vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti“Io non ho bisogno di rassicurazioni sul futuro. Io devo lavorare. Non ho questa debolezza di aver bisogno di rassicurazioni. Io dipendo dai risultati. Se no sembro un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che va tutto bene”: lo dice il tecnico delSergioalla vigilia della sfida contro il Napoli.Il paragone con Antonio Conte, aggiunge “forse è per la passione che abbiamo nel fare il nostro lavoro. Siamo appassionati, con la famiglia, gli amici, il lavoro. Siamo appassionati dalla vita. Ma non sono il Conte portoghese”.“A me piace sfidare i migliori e noi sfideremo una tra le migliori d’Italia“: lo dice il tecnico delSergioalla vigilia della sfida contro il Napoli. “Troveremo un Napoli di qualità, a immagine del suo allenatore, con intensità e aggressività.