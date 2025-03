Oasport.it - Michael Magnesi torna a colpire! Il Lupo Solitario batte ai punti El Hadri e fa sua la cintura WBC Silver dei pesi superpiuma

compie un passo importante verso il ritorno alle vette più alte deindo per verdetto unanime il francese Khalil Elper il titolo WBCdei, detenuto dal transalpino fino a questa serata di Valmontone, ilcercherà ora di trovare una chance iridata assoluta. Si tratta della 25a vittoria su 27 combattimenti nella carriera professionistica del laziale.Prima ripresa che vedepiù propositivo, anche perché Elnon si sblocca per larga misura fino agli ultimi 20 secondi, quando l’italiano gli lascia un minimo di spazio. Nelle prime tre, in linea generale, il canovaccio è quello di unpiù offensivo, specie quando le distanze sono vicine, mentre il francese colpisce quando c’è più spazio. In linea generale, però, èche va meglio.