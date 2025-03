Sportnews.eu - Miami Open: Djokovic vola dritto in finale, domani Nole potrebbe vincere il centesimo torneo in carriera

In semitravolge il bulgaro Dimitrov, accedendo alladi: un superpunta alla vittoria del.Era uno dei favoriti per la vittoria dei, ma forse nessuno si sarebbe aspettato un percorso del genere, un po’ per via degli acciacchi fisici, un po’ per via dell’età. Novakera dato tra i favoriti, ma prima di lui, Carlos Alcaraz e Jack Draper, quest’ultimo reduce dal trionfo agli Indian Wells, erano i nomi più quotati. Senza contare il tedesco Alexander Zverev, numero 2 nel mondo, favorito assoluto.L’esultanza di(Sportnews.eu)Invece, tutti eliminati tranne lui, la leggenda del tennis, il quale ha schiacciato ieri il bulgaro Grigor Dimitrov. Il serbo, attualmente numero 5 nel mondo, e con 650 punti in più con la vittoria di ieri, ha battuto per 6-2 6-3, in totale agilità, il numero 18 della classifica ATP.