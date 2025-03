Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha strizzato le te**e. Mi sono spogliata completamente e ha iniziato a farmi il solletico, una tortura incredibile”: Diletta Leotta e il momento imbarazzante in aeroporto

In un video pubblicato su TikTok da “Radio 105?,ha descritto un’esperienza tantoquanto divertente, accaduta durante un viaggio in Germania. Una poliziotta l’ha fermata per un controllo, facendola spogliare e iniziando a farle involontariamente il. La conduttrice ha raccontato come questa situazione le abbia fatto riaffiorare alla mente un ricordo d’infanzia.Laha spiegato cosa le è successo mentre si trovava in, pronta a tornare in Italia: “Volevo tornare in Italia e, mentre faccio il passaggio lì del metal detector, a un certo punto arriva una poliziotta che vuole controllarmi”. Poi ha svelato: “Mi hale, sì. Ero un po’ in imbarazzo. a un certo punto mi dice di alzare le ascelle e io lì già stavo male”.A detta della, la poliziotta, non contenta, le avrebbe fatto anche involontariamente il