Quotidiano.net - Mette il tir di traverso e blocca un’auto contromano: tragedia evitata in Trentino

Trento, 28 marzo 2025 – Una manciata di secondi, un intervallo di tempo così breve che gli altri automobilisti non si sono neppure resi conto di quanto stesse accadendo. Una manciata di secondi: tanto è bastato a Sara De Bastiani, 36enne bellunese, conducente di veicoli industriali e dipendente dell’azienda altoatesina Waldprofi, per prendere la decisione forse più azzardata della sua vita e salvarne, così, molte altre. Giovedì mattina, all’altezza dello svincolo di Marter, lungo la statale 47 della Valsugana, in, De Bastiani non ha esitato are dil’autoarticolato che stava guidando per fermare una Fiat 500 che viaggiava, in un tratto a doppia corsia a senso unico. Il traffico si è immediatamenteto e la signora al volante dell’utilitaria ha avuto modo di realizzare l’errore commesso.