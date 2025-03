Lanazione.it - Meteo Toscana, allerta per il vento. Forti raffiche di Grecale

Firenze, 29 marzo 2025 –, dalla sala operativa della Regione arriva un’gialla perforte e rischio idrogeologico. L’perè prevista dalle 14 di sabato 29 marzo fino alla fine della giornata su un’area che coinvolge Firenze e dintorni, il Valdarno inferiore e il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese. Attesedifino a 60-70 km/h sui rilievi appenninici e sull’Amiata, e 40-60 km/h su zone costiere, allo sbocco delle valli appenniniche e Valdarno inferiore. L’per rischio idrogeologico (rischio frane) invece va dalle 16 alla mezzanotte sempre di sabato 29 marzo e riguarda Alto Mugello, valle del Reno e Romagna. Le zone ingialla perAgliana (PT) Altopascio (LU) Bagno a Ripoli (FI) Bientina (PI) Buti (PI) Calci (PI) Calcinaia (PI) Calenzano (FI) Campi Bisenzio (FI) Cantagallo (PO) Capannoli (PI) Capannori (LU) Capraia e Limite (FI) Carmignano (PO) Casciana Terme Lari (PI) Cascina (PI) Castelfranco di Sotto (PI) Cerreto Guidi (FI) Chiesina Uzzanese (PT) Collesalvetti (LI) Crespina Lorenzana (PI) Empoli (FI) Fauglia (PI) Fiesole (FI) Firenze (FI) Fucecchio (FI) Greve in Chianti (FI) Impruneta (FI) Lamporecchio (PT) Larciano (PT) Lastra a Signa (FI) Monsummano Terme (PT) Montale (PT) Montecarlo (LU) Montelupo Fiorentino (FI) Montemurlo (PO) Montopoli in Val d'Arno (PI) Pieve a Nievole (PT) Pistoia (PT) Poggio a Caiano (PO) Ponsacco (PI) Pontassieve (FI) Ponte Buggianese (PT) Pontedera (PI) Porcari (LU) Prato (PO) Quarrata (PT) San Casciano in Val di Pesa (FI) San Miniato (PI) Santa Croce sull'Arno (PI) Santa Maria a Monte (PI) Scandicci (FI) Serravalle Pistoiese (PT) Sesto Fiorentino (FI) Signa (FI) Tavarnelle Val di Pesa (FI) Vaiano (PO) Vernio (PO) Vicopisano (PI) Vinci (FI) Le zone ingialla per rischio idrogeologico Cantagallo (PO) Firenzuola (FI) Marradi (FI) Montale (PT) Palazzuolo sul Senio (FI) Pistoia (PT) Sambuca Pistoiese (PT) San Marcello Piteglio (PT) Vernio (PO) Le previsioni del Lamma Come riporta il Lamma “una vasta area di bassa pressione interessa la penisola italiana.