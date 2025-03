Trentotoday.it - Meteo, torna la neve (in quota). Poi dovrebbe arrivare davvero la primavera

Leggi su Trentotoday.it

Un fine settimana dai due volti, in fatto di, quello in arrivo in Trentino. La giornata di ieri, tra momenti soleggiati e una nuvolosità in intensificazione dal pomeriggio ha portato anche ad alcune deboli precipitazioni, con il tempo di oggi che seguirà questo trend.Infatti, secondo le.