Ilgiorno.it - Metalmeccanici in sciopero . In piazza sfila la rabbia: "Serve il rinnovo del contratto"

Leggi su Ilgiorno.it

Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm hanno monopolizzato le strade di Monza ieri mattina per lodi 8 ore dei: l’obiettivo è la riapertura del tavolo per rinnovare ilnazionale sulla base della piattaforma unitaria di Fim-Fiom-Uilm. "Federmeccanica e Assistal stanno impedendo la ripresa della trattativa - sottolinea Pietro Occhiuto, segretario generale Fiom Cgil Monza e Brianza - negando il diritto fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori aldelche, mai come in questa fase, è necessario per aumentare il salario e migliorare le condizioni di 40mila lavoratori brianzoli". Scioperi, mobilitazione e blocco dello straordinario e delle flessibilità, sono gli strumenti utilizzati per superare l’intransigenza di Federmeccanica e Assistal. "È importante rinnovare ilin tempi rapidi - continua Occhiuto - per dare certezze alle lavoratrici, ai lavoratori e a tutte quelle imprese che scelgono regole certe per difendersi dalla concorrenza sleale del dumping contrattuale che penalizza salari e riduce diritti e tutele".