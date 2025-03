Ilrestodelcarlino.it - Metalmeccanici in piazza: "Difendiamo i diritti che abbiamo conquistato. Vogliamo rispetto"

Sono stati oltre mille i lavoratori del settore metalmeccanico che ieri si sono radunati a Modena, in Largo Garibaldi, per sfilare in corteo e manifestare per i loro: sicurezza, salario minimo e orario ridotto. Lo sciopero, che ha coinvolto tutta Italia, è stato indetto dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, e Uilm Uil, dopo che le precedenti manifestazioni non hanno porato ad alcun risultato e il tavolo di trattativa fra lavoratori e Federmeccanica-Assistal risulti essere ancora chiuso. E, a fine giornata, il bilancio è stato positivo: adesioni al 95%. La richiesta del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro (Ccnl), basata sulla piattaforma unitaria dei sindacati non è stata giudicata ragionevole da Federmeccanica che ha ritenuto insostenibile soprattutto la questione dell’aumento del salario minimo.