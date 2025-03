Ilrestodelcarlino.it - Metal, rap e adrenalina: tornano i Limp Bizkit

Oltre 50 milioni di dischi venduti, di cui 17 solo negli Stati Uniti, e la capacità pionieristica di riuscire a mescolare hip-hop,e punk rock in un suono torbido, tanto nuovo quanto autentico. Per chi è cresciuto iniziando ad ascoltare il walkman a metà anni Novanta, quello deiè un nome impresso a ferro, fuoco e distorsore nella memoria. Dall’iconica Behind blue eyes fino a Rollin, la band guidata dalla voce e dal carisma di Fred Durst si è eretta a pilastro del nu, o del rap, o crossover che dir si voglia. Dopo nove anni di assenza, iin Italia con il tour europeo Loserville 2025 promosso da Live Nation che, già dalla locandina, è tutto un programma: uno scheletro in completo che sfoggia un’enorme motosega dà subito l’idea di una serata ricca die musica potente.