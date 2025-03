Chiccheinformatiche.com - Meta AI su WhatsApp, cosa disattivare? Come togliere il pulsante?

L’integrazione diAI suha sollevato diverse domande tra gli utenti: molti si chiedonol’assistente virtuale o rimuovere il nuovocomparso nell’interfaccia dell’app. In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che puoi fare per limitare l’uso diAI, anche se – al momento – non è possibile eliminarlo del tutto.Cos’èAI suAI è l’assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da(l’azienda madre di, Facebook e Instagram). Integrato direttamente in, consente di chiedere informazioni, generare testi, ricevere suggerimenti o usare comandi vocali semplicemente scrivendo nella chat o menzionando @AI in un gruppo.AI suAttualmente,non offre un’opzione ufficiale pero nascondereAI.