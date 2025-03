Quifinanza.it - Mercato immobiliare, settimana contrastata: pesa round dazi USA

Si chiude unaa due velocità per i titoli del comparto, quotati a Piazza Affari e, in Europa, sulle preoccupazioni per gli effetti che la politica commerciale deistatunitensi potrà avere sull’economia globale.I mercati hanno pagato l’ennesimo annuncio sulle tariffe di Donald Trump: questa volta il presidente americano ha deciso di imporre una tariffa del 25% su tutte le auto importate nel Paese. Isaranno permanenti ed entreranno in vigore il prossimo 2 aprile. Pronta la risposta dell’UE: la lista delle contromisure sarà ben selezionata.L’andamento del settore in BorsaIl settoresulla piazza milanese ha vissuto unapositiva con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una salita del 2,7%, facendo meglio del comparto, a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate, invece, in flessione dell’1,5%.