Mercato immobiliare più compravendite nel 2024 Ecco le case più ricercate

Roma, 29 marzo 2025 – Il calo dei tassi è stato il volano per ilnel, che ha chiuso in positivo sia per leresidenziali che per l’acquisto delle prime. In particolare, c’è stata un’accelerazione nell’acquisto dellemeno energivore, anche visti i crescenti costi delle utenze. Sono questi i dati che emergono dal report Fiaip Monitora Italia, elaborati per il dodicesimo anno di fila dal Centro Studi Fiaip. Neloltre 720milaNelleresidenziali hanno fatto registrare +1,5%, mentre le prime+5%, stando ai dati Fiaip, elaborati in collaborazione con Enea e I-Com intervistando 600 agenti immobiliari e professionisti del Real Estate. Il numero complessivo dei contratti, pari a 720mila, è stato in parte raggiunto grazie alla maggiore facilità di accesso al credito, in particolare per i mutui prima casa le cui richieste sono aumentate del 10%, anche grazie alla conferma del Fondo di Garanzia Consap.