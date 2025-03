«Mentre c’erano i funerali di mio figlio i ladri hanno svuotato il suo magazzino»

Leggi su Open.online

Sono entrati quando nessuno poteva controllare, a poche ore dalla sua morte,famiglia e amici lo ricordavano nel loro dolore.a Piacenza erano in corso idi Matteo Botteri, commerciante di 45 anni che aveva realizzato anche il sogno di aprire una boutique a Ibiza, isvuotavano il suonel centro della città emiliana portando via capi e calzature per un valore di 100mila euro. «Miosi rivolta nella tomba, è una cosa inaccettabile», ha dichiarato la mamma dell’uomo Romana Garilli, anche lei commerciante di calzature. Lo sfogo, raccolto da Repubblica, è stato fatto ai microfoni di Telelibertà. La donna vuole sapere nome e cognome di chi ha commesso il furto. Matteo è morto per una malattia che lo ha colpito due anni fa. Papà di una bimba di 10 anni ha dedicato anima e corpo al commercio e proprio il 20 marzo era atteso a Piacenza un carico della merce destinato a un punto vendita che l’uomo era riuscito ad aprire a Ibiza.