Meno tre alla fine, scontro diretto in Piemonte per la Salerno Ponteggi ’92

Tempo di lettura: 2 minutiLa’92 si gioca una grossa fetta di salvezza diretta a Venaria Reale sul parquet del Torino Teen Basket. Pa due domani, domenica 30 marzo, alle 18palestra SportClub con la direzione arbitrale di Samuele Riggio di Siderno e Stefano Caneva di Collegno.Sedici punti per entrambe le formazioni appaiate al terzultimo posto in classifica, con tre giornate di regular season ancora da disputare nella Techfind Serie A2 femminile. Se il campionato finisse oggi, andrebbero entrambe ai playout. La’92 è in crescita, dopo l’avvento in panchina di coach Fabio Nardone: ha battuto Cagliari in casa e ben figurato contro la più quotata Broni, sempre a Matierno. Per la sua prima trasferta da allenatore delle granatine, Nardone mantiene le sensazioni positive che hanno contraddistinto il suo approccio: “Abbiamo fatto un’altra grande settimana di lavoro.