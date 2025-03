Thesocialpost.it - Meloni viaggia da sola, nessuno può fermarla

L’ultima “super-media” curata da Lorenzo Pregliasco per YouTrend ha suscitato attenzione e riflessioni. A poco più di metà legislatura, i dati mostrano un centrodestra che raccoglie il 48,8% dell’elettorato, avvicinandosi alla maggioranza assoluta, mentre il centrosinistra si ferma al 48,1%. Una differenza minima, ma significativa per chiunque tenti di leggere tra le righe dei numeri. La parte interessante è che per arrivare a questo dato, bisogna sommare insieme un ampio schieramento di forze: da Renzi a Fratoianni, passando per Calenda e Conte.La divisione del centrosinistraIl dato, sebbene all’apparenza equilibrato, nasconde una verità scomoda per l’opposizione: le forze di centrosinistra sembrano incapaci di unirsi in modo coerente e costruttivo. Carlo Calenda, capo di Azione, non ha certo nascosto la sua distanza dal Movimento 5 Stelle, esprimendo il suo disprezzo verso qualsiasi possibilità di collaborazione, parlando apertamente di “cancellarlo”.