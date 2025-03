Ilfattoquotidiano.it - Meloni toglie il segreto di Stato dopo la lettera di Renzi sul suo incontro in Autogrill con lo 007 Mancini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho già dato mandato dire ildi”. Con queste parole, Giorgiarisponde a Matteo, che l’aveva incalzata con unaaperta chiedendo trasparenza sulla vicenda dell’all’tra l’ex premier e il dirigente dei servizi segreti Marco, come riporta il Corriere della Sera. “Se davvero credi nella trasparenza delle istituzioni e nel rispetto delle opposizioni, ti chiedo di essere coerente. Togli ildiche èapposto sulla vicenda” scrive. Laè stata pubblicata anche su L’Influencer, il nuovo libro di, in cui il leader di Italia Viva attacca frontalmente la premier. “Le ho consegnato laa mano eha risposto che farà ciò che ho chiesto. Lo farà davvero? Non vedo l’ora di scoprirlo.