Meloni | Senza la difesa l' Ue è una comunità hippie Schlein | Governo improvvisato

AGI - Aperta al confronto e a portare "moderazione" dopo l'acceso intervento del leader di Azione, Carlo Calenda che con i pentastellati o il Carroccio non intende proprio averci a che fare. La presidente del Consiglio Giorgia, per la prima volta a un congresso nazionale di una forza politica d'opposizione, riesce anche a strappare momenti di ilarità rivolgendosi alla platea accalcata nella sala eventi del Rome Life Hotel per il secondo Congresso nazionale del partito di Calenda. "Sono qui perché vengo da una storia e da una cultura politica che si fonda sul confronto" e perché "il confronto non ha mai annientato l'identità". Importanza del confronto politico "Questi sono momenti fondamentali per i partiti politici e per la salute della democrazia", ha immediatamente chiarito sottolineando che proprio dai confronti, portati avanti anche nell'ambito di congressi di partito con un diverso Dna, "possono emergere soluzioni nuove e migliori: si possono trovare priorità condivise".