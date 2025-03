Meloni rilancia su Usa | Trump primo alleato Da Cdm ok a nuovo dl Albania

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Scegliere tra Stati Uniti e Unione Europea, in questa fase di forti tensioni tra le due sponde dell’Atlantico, “sarebbe infantile” per l’Italia. Donaldnon è un avversario, ma “il” di Roma; e le dure critiche mosse dal vicepresidente americano J. D. Vance al Vecchio Continente sono giustificate, perché l’Europa “si è un po’ persa” negli ultimi anni. In un’intervista al Financial Times, la premier Giorgiaribadisce lo ‘schema di gioco’ che ha sempre difeso in ogni consesso internazionale a cui ha partecipato, l’ultimo dei quali il vertice di Parigi sulla sicurezza dell’Ucraina, che si è tenuto giovedì all’Eliseo: Usa e Ue devono agire insieme, poiché le divisioni non aiuterebbero nessuno, ma favorirebbero solo i nemici dell’Occidente. Questo è il mantra che la premier continua a ripetere in queste settimane complesse.