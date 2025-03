Ilfattoquotidiano.it - Meloni ironizza su Calenda: “Dopo il suo intervento sono io che faccio la moderata…” – Video

“Abbiamo fatto un po’ discutere, con questa presenza, forse dovrebbe interrogarci sul perché un normale confronto faccia discutere. Ho letto cose bizzarre, come la teoria secondo cui volevo concedermi una scorribanda tra i moderati.l’diporto io moderazione“. Lo ha detto, con ironia, la presidente del Consiglio, Giorgiaal congresso di Azione a Roma,le parole dal palco di Carlo, che ha chiesto di “cancellare il M5s”. “O cose surreali come quella che vengo qui per dare segnali agli alleati, che vorrei sostituirli – ha continuato la premier – In Italia si passa dalla criminalizzazione dell’avversario a fare un governo insieme. Ioqui per una ragione banale ma anche più profonda: io vengo da una storia politica di una comunità che ha fatto il confronto con le idee anche più distanti la cifra della propria dimensione senza che potesse mettere in discussione l’identità.