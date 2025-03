Iltempo.it - Meloni fa impazzire il Pd: "Schlein? Vuole un'Europa hippie e senza difesa"

"Quando eravamo all'opposizione abbiamo sostenuto" con forza l'appoggio all'Ucraina "perché siamo convinti che è la cosa giusta", ha detto la premier Giorgiaintervenendo al congresso di Azione, "e siamo ancora convinti che sia interesse nazionale difendere il diritto internazionale impedire che il diritto del più forte finisca per prevalere sulla forza del diritto".La premier ha ribadito: "Chi crede davvero in qualcosa non ribalta le sue posizioni per il fatto che si trova al governo o all'opposizione come chi fa chi, quando era al governo sottoscrive l'impegno del 2% per le spese dellanella Nato e all'opposizione scende in piazza per manifestare contro chi cerca di mantenere quell'impegno sottoscritto dall'Italia", ha aggiunto. Poi la stoccata all'opposizione: "Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Ellydice che non possono essere nostri alleati.