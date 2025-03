Laprimapagina.it - Meloni: dobbiamo trasformare l’Europa in una grande comunità hippie, demilitarizzata, che spera nella buona fede delle potenze straniere?

Giorgia, nel suo intervento al congresso di Azione, ha espresso perplessità riguardo alla posizione di alcuni leader italiani che, da un lato, invocano una rottura con gli Stati Uniti, e dall’altro, minimizzano l’importanza di investiresicurezza europea. Il presidente del Consiglio ha sottolineato. “Sento leader in Italia che chiedono di rompere con gli Usa, e Schlein dice che non possono essere nostri alleati. Ma allo stesso tempo, ci sono quelli che sostengono chenon debba spendere per la propria difesa. Non capisco”.ha poi sollevato un punto polemico: “La proposta è di rompere le alleanze con gli Stati Uniti, ma chiedere loro di garantirci la sicurezza? Oin una, che?”Ha proseguito dicendo che la spesa per la difesa e la sicurezza è il “prezzo della libertà” e che chi richiede protezione non può aspettarsi che sia gratuita.