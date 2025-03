Ilfoglio.it - Meloni d’Albania, arriva il decreto, Tajani si fa “sceriffo” contro la cittadinanza facile. L'asse della premier con Vance

Leggi su Ilfoglio.it

Applica il metodoal posto del Montessori: tutti a scuola, in Cdm, dalla(Crosettonte) e chi sbaglia in Albania. In un’intervista al Ft dice che è infantile, childish, sce. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti