Ilfattoquotidiano.it - Meloni attacca Schlein: “Vuole che l’Europa diventi una grande comunità hippie” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho sentito Ellydire che gli Stati Uniti non possono essere nostri alleati e altri leader sostenere la linea chenon debba spendere risorse per la sicurezza. Allora non capisco la proposta, è rompere ogni forma di alleanza con gli Stati Uniti e chiedere loro di occuparsi della nostra sicurezza? O cheunademilitarizzata e nello stesso momento si spera nella buona fede delle altre potenze straniere?”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, al Congresso di Azione,ndo la segretaria del Pd, Elly.L'articolo: “cheuna” –proviene da Il Fatto Quotidiano.