.com - Meloni al congresso di Calenda: “Italia con Ue per difendere unità dell’Occidente. Ringrazio Ursula che mi riconosce coerenza”

Leggi su .com

Interviene dal palco deldi Azione di, Giorgia, ("solo per un confronto, non per mandare segnali agli alleati") e si dichiara "molto stupita dall'interpretazione della mia intervista al Ft: è scandaloso,dichiara di stare con Trump contro l'Europa, ma non è quello che ho detto. Ho detto che sto sempre con l', che l'sta in Europa e il suo ruolo deve essere anche quello dil'dell'occidente"L'articoloaldi: “con Ue perche mi” proviene da Firenze Post.