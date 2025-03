Secoloditalia.it - Meloni al congresso di Azione: “Non sono qui per sostituire i miei alleati. Faccio del confronto la mia cifra, si chiama democrazia” (video)

Nonqui per allargare la maggioranza. Giorgiao è serena, sempre disponibile al, divertita, ironica al Life Hotel di Roma, ospite d’onore nella prima giornata congressuale di: «Abbiamo fatto un po’ discutere con questa presenza, ho letto cose divertenti, bizzarre», che «vengo qui per dare segnali agliche sarei pronta a sostituirli»; o «la teoria secondo la quale volevo concedermi una scorribanda tra i moderati. Ma ora devo dire che dopo l’intervento di Carlo Calenda porterò io un po’ di moder». Giorgiaesordisce col botto nel suo intervento aldial Life hotel di Roma. Distinguendo sottilmente un vizio della politica che non le appartiene: «In Italia si passa direttamente dalla criminalizzdell’avversario a fare un governo insieme».