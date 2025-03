Quotidiano.net - Meloni al congresso di Azione: “L’Italia sta in Europa, bisogna difendere l’unità dell’Occidente”

Roma, 29 marzo 2025 – “Non ho nessuna intenzione di sostituire alleati né di fare altri governi”. Lo ha detto la premier Giorgiaironizzando sulla sua presenza aldi, in corso allo 'Spazio Eventi' del Rome Life Hotel di Via Nazionale. Al suo arrivo la presidente del Consiglio è stata accolta dall'applauso di delegati e ospiti e salutata dalla vice presidente Elena Bonetti, che stava parlando dal palco. Giorgiasottolinea il primato europeo dell'Italia nell'attudel Pnrr, con numerosi obiettivi raggiunti e risorse incassate. Dopo aver ascoltato, seduta in prima fila, l'intervento di Carlo Calenda,è salita sul palco per il suo intervento. “Dopo aver sentito Calenda porterò io un po' di moderin questo– ha detto la premier –. Abbiamo fatto un po' discutere, con questa presenza, forse dovremmo interrogarci sul perché un normale confronto faccia discutere.