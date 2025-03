Agi.it - Meloni al congresso di Azione: "L'Italia è con l'Ue e difende l'unità dell'Occidente. Quadro economico imprevedibile"

AGI - Giorgia Meloni si dice "molto stupita" dalla interpretdata alla "mia intervista al Financial Times: 'è scandaloso, Meloni dichiara di stare con Trump contro l'Europa'. Ma non è quello che ho detto. Ho detto che io sto sempre con l', che l'sta in Europa ma anche per lavorare per rafforzare ere l'che è un bene troppo prezioso per essere archiviato con leggerezza. E ringrazio von der Leyen che oggi in un'intervista ribadisce questa posizione. Penso che sia nella mia responsabilità fare quello che posso perre o ricostruire se necessario questa unita'". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo aldi. Le misure del governo e la situeconomica Meloni rivendica le misure messe in campo dal governo, citando i dati sull'export, sul lavoro, sulla produzione, ma riconosce anche che nell'economiana "non tutto va bene, tutt'altro, so molto bene che il contesto in cui ci muoviamo fa tremare le vene dei polsi, è tutto troppo complesso ee penso che dobbiamo essere preparati a molti scenari diversi.