Ilfoglio.it - Meloni al congresso di Azione: "Le mie parole su Vance? Difendo sempre l'occidente. E sto con l'Italia"

Leggi su Ilfoglio.it

"Qualcuno ha detto che è scandaloso quanto ho dichiarato al Financial Times su, che ladichiara di stare con Trump contro l'Europa. Io ho detto una cosa molto diversa. Io stocon l', l'sta in Europa ma anche per lavorare per rafforzare o difendere l'unità dell'che è un bene troppo prezioso per essere archiviato con leggerezza. E ringrazio von der Leyen che oggi in un'intervista ribadisce questa posizione. Farò quel che posso per difendere questa unità perché è necessario e giusto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo aldiin corso a Roma. Un invito arrivato direttamente da Carlo Calenda che ha giustificato la presenza della premier perché "senza dialogo con l'avversario, la politica è persa". Il leader diha riconoscito alla presidente del Consiglio il coraggio di alcune scelte operate al governo.