Lettera43.it - Meloni al congresso di Azione: «Il Partito democratico vuole rendere l’Europa una comunità hippie»

Leggi su Lettera43.it

Intervenendo aldia Roma, la presidente del Consiglio Giorgiaha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni internazionali e delle critiche ricevute per la sua intervista al Financial Times. «Sono rimasta molto stupita per l’interpretche molti hanno dato alla mia intervista. Hanno detto che è scandaloso chedichiara di stare con Trump e contro. Io ho detto una cosa molto diversa, che sto sempre con l’Italia, che sta in Europa, e che l’Italia deve lavorare per rafforzare o difendere l’unità dell’Occidente, che è un bene molto prezioso per essere archiviato con leggerezza».Il mio intervento alNazionale dipic.twitter.com/KrLClqBisI— Giorgia(@Giorgia) March 29, 2025LEGGI ANCHE: Il punto sue Calenda in vista del: «La sinistraun’Europa demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze»La premier ha poi criticato chi si oppone a un rafforzamento delle capacità difensive europee, attaccando alcune posizioni della sinistra italiana: «Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Schlein dice che non possono essere nostri alleati.