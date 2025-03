Thesocialpost.it - Meloni al congresso di Azione: “Da Calenda per un confronto, non per dare segnali agli alleati”

Leggi su Thesocialpost.it

Roma – «Sono molto stupita dall’interpretdella mia intervista al Financial Times. È scandaloso: si dice che io stia con Trump contro l’Europa, ma non è quello che ho detto». Dal palco deldi, la presidente del Consiglio Giorgiarespinge le polemiche sollevate dalle sue dichiarazioni pubblicate dal quotidiano britannico, chiarendo la sua posizione e rivendicando il ruolo dell’Italia nell’arena internazionale.ha ribadito con fermezza: «Ho detto che sto sempre con l’Italia, che l’Italia sta in Europa e che il suo ruolo deve essere anche quello di difendere l’unità dell’Occidente». Ha voluto anche ringraziare pubblicamente Ursula von der Leyen, che «fa un’intervista per ribadire la posizione», confermando – secondo– la centralità dell’equilibrio nei rapporti tra