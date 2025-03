Juventusnews24.com - McKennie a DAZN: «Tudor ha portato esperienza ed energia, sa bene cosa è la Juve. Contro il Genoa vogliamo vincere»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha parlato così ai microfoni diprima di: tutte le dichiarazioni del centrocampista sul match dei bianconeriha parlato ai microfoni dinel pre-partita di: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PAROLE – «È una partita difficile, abbiamo fatto l’allenamento con il nuovo allenatore, c’èe voglia diquesta partita perché le ultime due non sono state da. Si gioca per i tre punti, per la squadra, per i tifosi e il nuovo allenatore».HA– «Haanche, saè laperché ha giocato qui. Sa tutto di questo club, hae la squadra è felice e pronta».Leggi suntusnews24.com