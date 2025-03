Ilrestodelcarlino.it - Mc cerca l’impresa con Mantova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La missione di salvare il prestigioso posto sul secondo gradino del futsal nazionale si fa sempre più ardua per il Modena Cavezzo, che dopo il successo 1-0 del Leonardo Cagliari nel recupero di Lecco è precipitata all’ultimo posto di A2 Elite assieme a Milano a 5 gare dalla fine e oggi se la deve vedere con la capolista Saviatestaalle ore 15,30 al PalaCavezzo. I virgiliani sono impegnati nel duello per la Serie A col MestreFenice (a -1), sul cui campo la squadra di Checa è attesa poi fra sette giorni. Un calendario tremendo per i gialloblù che nelle ultime 3 giornate avranno il Lecco (unica squadra del quintetto salva e lontana dai playoff), il Maccan terzo e il Rovereto quinto, a caccia di un’impresa per evitare almeno gli ultimi 2 posti che vogliono dire retrocessione diretta. "Ci attende una gara molto complicata – spiega coach Checa – contro la capolista.