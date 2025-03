Dilei.it - Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si separano: “È l’unico modo per volersi bene”

Dopo 17 anni di relazione,hanno deciso di separarsi. A comunicarlo, sono stati i diretti interessati con un messaggio sui social, in cui hanno spiegato anche i motivi dell’addio: ad allontanarli non sarebbe stato nessun tradimento, bensì il naturale esaurirsi dei sentimenti. “A volte lasciarsi èper continuare aprofondamente” ha scritto l’inviato de Le Iene.si sono lasciatisono stati per quasi 2 decenni una delle coppie più solide e riservate del piccolo schermo. Il popolare volto de Le Iene aveva conosciuto l’ex Letterina e modella russa nel 2008, e l’aveva sposata nel 2013: una splendida favola, coronata dalla nascita delle figlie Eva, nel 2012, e Nikita nel 2017.