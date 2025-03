Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio di Bezos a Venezia: invitati e location. “Evento nel rispetto della città”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 marzo 2025 –si prepara ad accogliere ildel magnate Jeff, fondatore di Amazon e una delle persone più ricche al mondo. Le voci su unsfarzoso e potenzialmente invasivo per lalagunare hanno suscitato curiosità e qualche preoccupazione, ma l'amministrazione comunale diha voluto rassicurare tutti con una nota ufficiale. L’sarà tra il 24 e il 26 giugno in diversi luoghi mozzafiatolagunare. Intanto però, domani, domenica 30 marzo, è il grande giorno dell’Amerigo Vespucci. Circa 200alle nozze di"Le informazioni che circolano suldi Jeffsono del tutto infondate", si legge nella nota firmata dal sindaco Luigi Brugnaro. Il Comune sottolinea che l', con circa 200, sarà gestito in modo da non creare alcun "stravolgimento per la, i suoi residenti o i turisti".