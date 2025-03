Lanazione.it - Massa Carrara: 36 milioni per bonifiche e salute pubblica

Ci sono i soldi per le, non tutti a dire il vero, e quelli per gli studi sulladei cittadini legati alla presenza dei veleni, nei terreni e nella falda: un’attenzione che arriva da Roma e dai Ministeri per la provincia diche segna un passo importante, pur nella certezza che resta ancora da fare, e da trovare. Tuttavia se tutte le risorse stanziate a oggi dovessero andare in porto, così come le opere collegate, si dovrebbe riuscire a fare un bel balzo in avanti. Partiamo dalleoperative vere e proprie, su cui si concentra il deputato della Lega, Andrea Barabotti che ha appreso da fonti ministeriali le decisioni del Governo in materia di stanziamento sul Fondo di sviluppo e coesione (Fsc): "Tutti i principali siti inquinati sono finalmente coperti da finanziamento per la bonifica.