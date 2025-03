Gamerbrain.net - MARVEL Cosmic Invasion: il nuovo beat ‘em up arcade che unisce nostalgia e superpoteri

Dopo aver conquistato i fan dei picchiaduro retrò con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge e Streets of Rage 4, Dotemu torna a far parlare di sé, stavolta con un progetto ambizioso in collaborazione con Tribute Games eGames: si chiama, ed è un‘em up dal saporein arrivo nel 2025 su PC e console.Il gioco è stato svelato in occasione del Nintendo Direct con un trailer animato che sembra uscito direttamente da una VHS degli anni ’90. Un’animazione interamente disegnata a mano, che richiama i fumetti classicie mette subito in chiaro le intenzioni del progetto: celebrare l’epoca d’oro dei supereroi e dell’.Supereroi in pixel art contro una minaccia intergalatticaNel cuore dell’azione troviamo un team di sette eroi giocabili fin dal lancio:Captain AmericaWolverineSpider-ManStormPhyla-VellVenomNovaUn roster che mischia icone terrestri e volti noti del lato, pronti a unire le forze contro una minaccia senza precedenti: Annihilus, il signore della Zona Negativa, ha scatenato l’Annihilation Wave, portando caos e distruzione in tutta la galassia.