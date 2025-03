.com - Margherita Gamberini è la nuova direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano

La tradizione dello Zecchino d’Oro si arricchisce di un nuovo capitolo:, 27 anni, è ladel. Succede a Sabrina Simoni, che ha guidato ilper quasi trent’anni dopo la storica fondatrice Mariele Ventre.(© US Antoniano)IndiceUn passaggio di testimone storico per ilpiù amato d’ItaliaChi è: biografia e percorso accademicoIl passaggio di testimoneUn passaggio di testimone storico per ilpiù amato d’ItaliaLa nomina è avvenuta ufficialmente giovedì 27 marzo 2025, in occasione dell’evento per il 140° anniversario de Il Resto del Carlino, presso Palazzo Re Enzo a Bologna. In quell’occasione,ha diretto ilper la prima volta daufficiale.