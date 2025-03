Ilgiorno.it - Marchio del patrimonio europeo: la sfida è aperta

L’incartamento con tutta la documentazione prodotta dal ministero della Cultura è nelle mani della speciale Commissione Europea che avrà il compito di assegnare ildel2025. Sono 21 le proposte ricevute da 15 Paesi. Per l’Italia sono presenti il Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce e il Teatro Olimpico di Vicenza. Un paneldi esperti indipendenti valuterà le candidature dei siti preselezionati e selezionerà un sito per Paese. La Commissione europea nominerà nel 2026 i luoghi che riceveranno ildel. In Italia si era partiti da 11 candidature valutate da una commissione, che ha selezionato tra le due finaliste l’area verde sevesina con queste motivazioni: "Il sito è adatto a promuovere i valori europei, essendo un esempio riuscito di recupero territoriale dopo il disastro ambientale, che ha anche dato nome alla Direttiva europea Seveso.