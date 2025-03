Lapresse.it - Marche, Lollobrigida a InLife Forum: “Italia nazione leader a livello europeo nella produzione biologica”

Il ministro dell’agricoltura Francescoè intervenuto nel corso della terza giornata diInternational Quality Life, l’evento internazionale dedicato alla qualità della vita, alla sostenibilità e al benessere promosso dalla Regione, in svolgimento nel Teatro dei Filarmonici.L’intervento del ministro«Ascoli Piceno è una città straordinaria – ha affermato il ministro -. L’augurio è che le, con il presidente Acquaroli e l’assessore Antonini, continuino ad essere competitive e punto di riferimento anazionale, così come stanno facendo in questi anni. La Regione ha svolto un lavoro eccezionale e un grande salto di qualità come impegno, investimento di risorse e promozione di se stessa. Oggi lesono protagoniste assolute e mostrano un’imprenditoria locale da esempio per tutti».