Lapresse.it - Marche, Camerano ha ospitato gli Stati generali dei rifiuti

Un confronto aperto sul presente e sul futuro della gestione deinella regione. Questo il tema dell’evento organizzato da ‘zero’ e ‘Salviamo il Futuro’ in collaborazione con altre associazioni di stampo ambientale e il patrocinio del Consiglio regionale dellee del Comune di(Ancona). Agli ‘dell’Ambiente’ (questo il titolo dell’evento) erano presenti per il Consiglio regionale il presidente Dino Latini, il vice Maurizio Mangialardi, i consiglieri Antonio Mastrovincenzo e Marta Ruggeri.L’iniziativa sostenuta dal Consiglio delle“Importante iniziativa – ha evidenziato il presidente Latini – che si colloca in un momento di discussione su queste tematiche e quindi fondamentale nell’ottica delle scelte che si andranno a compiere”.