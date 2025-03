Liberoquotidiano.it - Marc Marquez brilla nel venerdì di Austin, top five tutta Ducati

Leggi su Liberoquotidiano.it

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Che la pista sia asciutta, bagnata o in condizioni miste non fa alcuna differenza per, assoluto dominatore anche deldel Gran Premio delle Americhe. Nemmeno, infatti, sul circuito dilo spagnolo si è schiodato dalla vetta della classifica, chiudendo al primo posto sia le FP1 che la Practice. Impressionante la prestazione del pluri-iridato spagnolo dellasoprattutto nella seconda sessione, dove, su una pista dalle condizioni inusuali, ha siglato il miglior crono in 2'02?929, rifilando ben 0?736 millesimi di distacco al primo degli inseguitori, Fabio Di Giannantonio. A chiudere il podio di questa prima giornata americana ci pensa Franco Morbidelli (+0?837), al terzo posto: doppietta, dunque, per ledel Team Vr46. Il monopolio della casa di Borgo Panigale si estende perla top: Alex(+0?882) si piazza quarto, davanti al compagno Fermin Aldeguer (+0?973), quinto.