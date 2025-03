Manuale per Signorine la spiegazione del finale | Elena e Santiago finiscono insieme?

Leggi su Cinefilos.it

per, ladel?“per“ è una coinvolgente commedia romantica spagnola in Top 10 su Netflix, ambientata nella Madrid degli anni 1880, in cui una protagonista audace – per la quale la quarta parete è più un suggerimento che un limite – guida la narrazione.Bianda è alla ricerca di un nuovo impiego come dama di compagnia, una figura incaricata di gestire la vita sociale della sua pupilla, compresi i suoi pretendenti e le prospettive matrimoniali. Per questo motivo, la famiglia di Don Pedro Mencia, con tre giovani figlie, rappresenta un’opportunità lavorativa ideale. Tuttavia, solo dopo aver assunto la responsabilità di sorvegliare Cristina, Sara e Carlota,si rende conto di quanto siano difficili da gestire le tre ragazze.