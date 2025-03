Quotidiano.net - Manifestazione M5S contro riarmo, l’influencer del caso Roccaraso: “Io ci sarò. Per chi parte da Napoli tutto gratis”

, 29 marzo 2025 – "Il 5 aprile cianche io a Roma a fare una grande. Io annanz' a tutt' co' 'o striscione e tutti arret' a me". Lo dice in un video su tiktok l'influencer campana Rita De Crescenzo, diventata famosa in tutta Italia per il ', quando migliaia di persone, dopo i suoi post, arrivarono nella località abruzzese che andò in tilt. Ora De Crescenzo annuncia che alladel 5 aprile (convocata da M5S alle 13 a Roma)illei ci sarà. Non solo.afferma di voler stare "davanti allo striscione e voi tutti dietro di me". Alla"ci saranno tutti gli sportivi più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco” prosegue De Crescenzo sui social, dove è seguita da 1,8 milioni di follower. “Per chi vuole partire daci stanno il treno e pure i pullman,, non si paga.