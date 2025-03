Cataniatoday.it - Mancato pagamento degli stipendi Oda, l'Usb annuncia una nuova manifestazione

Leggi su Cataniatoday.it

I lavoratori della Fondazione Oda di Catania non hanno ancora ricevuto glidi novembre e dicembre 2024, la tredicesima e le mensilità di gennaio e febbraio 2025. A denunciarlo è il sindacato Usb, cheun presidio di protesta per il prossimo 1 aprile, dalle ore 15, in via Etnea.