Ilrestodelcarlino.it - Mamma urla in strada disperata col suo bambino di 15 mesi in braccio incosciente: salvato dai carabinieri

Ancona, 29 marzo 2025 -vain, di notte e sotto la pioggia, con inil suodi 15. Il piccolo erae respirava a fatica. Provvidenziale l'intervento deiin via Isonzo ad Ancona, arrivati sul posto dopo una segnalazione, che hanno portatoe figlio al Salesi. Intervento deiin Via Isonzo I militari, dopo aver calmato la donna, di origine straniera, hanno provato a svegliare il, che appariva cianotico, e ad agevolargli la respirazione allentando la chiusura della tutina, senza ottenere però il risultato sperato. Decisione Immediata dei Militari A quel punto, considerato che sul posto non era ancora sopraggiunta l’ambulanza, allertata solo pochi minuti prima, e che in quel momento c'era un forte temporale, i militari dell’Arma hanno deciso di non indugiare oltre, accompagnando immediatamente la donna e il bimbo al vicino ospedale Salesi.