Movieplayer.it - Mamma mia! Christine Baranski sottolinea l'unione del cast: "Ci siamo divertiti tantissimo"

L'attrice si è soffermata sulla splendida esperienza vissuta sul set dell'adattamento cinematografico con Meryl Streep e Amanda Seyfried. Ospite del Music Box Theatre per la serata d'apertura del The Picture of Dorian Gray,è tornata a parlare dell'avventura sul set dimia! L'attrice nei film interpreta Tanya e ha ricoperto il personaggio anche nel sequel del 2018. Durante l'intervista hato l'importanza fondamentale dell'affiatamento del gruppo di lavoro. L'amicizia tra i componenti deldimia! "I ricordi migliori che ho? Tutti. Tutti quanti. Ogni sera, quando finivamo di girare, uscivamo tutti insieme. Ci. Era un gruppo di persone meraviglioso. Lo rifaremmo tutti, perché è stata davvero una storia d'amore".