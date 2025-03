Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, ponte inagibile per il livello del torrente: coppia evacuata dall’abitazione

Cantiano (Pesaro), 29 marzo 2025 – Unadi coniugi, marito di 96 anni e moglie di 65, è stata soccorsa questa mattina dai vigili del fuoco nella zona campo sportivo di Cantiano. I due erano rimasti isolati nella propria abitazione la cui unica via di accesso, unche attraversa il fiume Bevano, era stata resadall’aumento deld’acqua dela causa deldi questi giorni e delle piogge torrenziali cadute. I Vigili del fuoco di Pesaro, intervenuti tempestivamente per le operazioni di soccorso, li hanno raggiunti e portati al sicuro.senza sosta nelle Marche, acquazzoni in arrivo: ecco dove Evacuazione sicura e tempestiva A seguito dell'innalzamento delle acque del fiume Bevano sono state infatti intaccate le fondamenta del, rendendolo non percorribile.