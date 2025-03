Messinatoday.it - Maltempo, cede albero a Villa Lina: due famiglie chiuse in casa

Leggi su Messinatoday.it

Notte di interventi dei vigili del Fuoco a causa del. In particolare per crolli di alberi e frane. La situazione più seria ain via Monte Scuderi dove unha ceduto finendo contro un'abitazione e provocato danni all'auto parcheggiata. Duenon possono uscire.