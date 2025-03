Liberoquotidiano.it - Maltempo a Messina, allagamenti e alberi caduti: evacuate diverse famiglie

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oltre 40 interventi dei vigili del fuoco aa causa del forteche ha colpito la città siciliana. Le piogge hanno provocato smottamenti,e diversisono. Da più di 16 ore vigili del fuoco sono al lavoro in diversi quartieri, in quello di Catarratti sono state14in via precauzionale dopo una frana.